Шулека Яков Фом. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШулека Яков Фом.

Шулека Яков Фом.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шулека Яков Фом.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Александрийский уезд, Петровская в. и село

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.