Сак Борис Равлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСак Борис Равлев

Сак Борис Равлев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сак Борис Равлев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, мещ.гор., Одесса

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.