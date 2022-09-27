Петренко Павел Лук. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетренко Павел Лук.

Петренко Павел Лук.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Петренко Павел Лук.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Одесский уезд, с. Роксаланы

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.