Волков Афанас. Ефим. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолков Афанас. Ефим.

Волков Афанас. Ефим.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Волков Афанас. Ефим.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Александрийский уезд, Мошоринская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.