Николаенко Николай Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНиколаенко Николай Андреевич

Николаенко Николай Андреевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Николаенко Николай Андреевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Сумский уезд, Сумск.в., д.Барановка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.