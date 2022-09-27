Нестеренко Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНестеренко Андрей Иванович

Нестеренко Андрей Иванович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Нестеренко Андрей Иванович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Валковский уезд, Минковск.в.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.