Леонов Филипп Ром. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛеонов Филипп Ром.

Леонов Филипп Ром.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Леонов Филипп Ром.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тульская губерния, Богородицкий уезд, Куракинской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.