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Смирнов Никол. Куз.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Смирнов Никол. Куз.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тверская губерния, Весьегонский уезд, Володинск., д. Патальн.

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