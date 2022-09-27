Синицин Григор. Сер. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСиницин Григор. Сер.

Синицин Григор. Сер.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Синицин Григор. Сер.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тверская губерния, Зубцовский уезд, Ушаковской., д. Режкил.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.