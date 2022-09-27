Применов Никол. Пим. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрименов Никол. Пим.

Применов Никол. Пим.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Применов Никол. Пим.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тверская губерния, Осташковский уезд, Давыдовск., д. Крикино

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.