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Крюков Илья Евдок.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Крюков Илья Евдок.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тверская губерния, Бежецкий уезд, Могочской, д. Решекилка

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