Кручинин Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКручинин Михаил

Кручинин Михаил

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кручинин Михаил
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тверская губерния, Осташковский уезд, Оковецкой, д. Хиловской.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.