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Ильин Егор Ильин

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ильин Егор Ильин
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тверская губерния, Вышневолоцкий уезд, Макаровской, д. Завада

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