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Овчинников Сем. Нкт.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Овчинников Сем. Нкт.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тамбовская губерния, Елатомский уезд, Даноловской, Денисово.

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