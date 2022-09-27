Верещагин Исай Власов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВерещагин Исай Власов

Верещагин Исай Власов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Верещагин Исай Власов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Таврическая губерния, Днепровский уезд, Алешкинской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.