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Зешмант Иосиф Петр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Зешмант Иосиф Петр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Варшавское генерал-губернаторство, Сувалкская губерния, Владиславовский уезд, Владислав.в.д. Слобода

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