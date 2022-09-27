Вертуханов Мефод. Кир. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВертуханов Мефод. Кир.

Вертуханов Мефод. Кир.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Вертуханов Мефод. Кир.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вологодская губерния, Кадниковский уезд, Вожегодской.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.