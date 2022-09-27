Лях Ананий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛях Ананий

Лях Ананий

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Лях Ананий
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Витебская губерния, Лепельский уезд, Ульской, д. Бартынки

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.