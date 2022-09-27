Блинов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБлинов Иван

Блинов Иван

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Блинов Иван
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Витебская губерния, Режицкий уезд, Кульпевск., д. Мепсанч.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.