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Мастеница Иос. Петрович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Мастеница Иос. Петрович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Виленская губерния, Свенцянский уезд, Лынтупская в.

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