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Ивашко Станислав

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ивашко Станислав
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Виленская губерния, Трокский уезд, Жосельскач в., д.Смилыно

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