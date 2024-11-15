Будзилович Илья Ив. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБудзилович Илья Ив.

Будзилович Илья Ив.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Будзилович Илья Ив.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Виленская губерния, Лидский уезд, Орлянская в., д.Голубово

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.