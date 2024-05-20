Гордиец Григ. Мефод. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГордиец Григ. Мефод.

Гордиец Григ. Мефод.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гордиец Григ. Мефод.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Киевское генерал-губернаторство, Подольская губерния, Винницкий уезд, Калинов. в., с. Гущев.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close