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Матусевич Франц Антонов.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Матусевич Франц Антонов.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Могилёвская губерния, Могилёвский уезд, д. Коханово

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