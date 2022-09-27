Кебадзе Мелит. Феофанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКебадзе Мелит. Феофанович

Кебадзе Мелит. Феофанович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кебадзе Мелит. Феофанович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Кутаисская губерния, Шаропанский уезд, Беслевское об-во

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close