Музыкант Монес Зос. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМузыкант Монес Зос.

Музыкант Монес Зос.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Музыкант Монес Зос.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ковенская губерния, Повенежский уезд, Мариинской.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close