Пухович Шлема Зельм. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПухович Шлема Зельм.

Пухович Шлема Зельм.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Пухович Шлема Зельм.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Екатеринославская губерния, Александровский уезд, Приютинск. вол., п. Рос.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close