Смоглюков Илья Пар. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСмоглюков Илья Пар.

Смоглюков Илья Пар.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Смоглюков Илья Пар.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Войска Донского обл., Таганрогский округ, Дъяковской, того же села

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close