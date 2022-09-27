Барышников Ив. Ив. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБарышников Ив. Ив.

Барышников Ив. Ив.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Барышников Ив. Ив.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Глазовский уезд, д. Бармашур

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.