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Колесников Фед. Захарович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Колесников Фед. Захарович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Уфимская губерния, Белебеевский уезд, д. Вознесенск.

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