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Савельев Мирон Сав.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Савельев Мирон Сав.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Уфимская губерния, Мензелинский уезд, Ахметовской

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