Лавров Троф. Акак. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛавров Троф. Акак.

Лавров Троф. Акак.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Лавров Троф. Акак.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Изюмский уезд, Камышевахской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.