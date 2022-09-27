Молчанов Иос. Зах. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМолчанов Иос. Зах.

Молчанов Иос. Зах.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Молчанов Иос. Зах.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Воронежская губерния, Павловский уезд, Шестаковской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.