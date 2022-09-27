Кожунов Сид. Мирон. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКожунов Сид. Мирон.

Кожунов Сид. Мирон.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кожунов Сид. Мирон.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Могилёвская губерния, Оршанский уезд, Высочан., д. Новоселки

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.