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Карпунин Никита Ильин

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Карпунин Никита Ильин
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тобольская губерния, Ялуторовский уезд, Ващерской

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