Негодяев Степ. Федор. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНегодяев Степ. Федор.

Негодяев Степ. Федор.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Негодяев Степ. Федор.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Соликамский уезд, Нердвинской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.