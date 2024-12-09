Зеленов Матв. Прокоф. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗеленов Матв. Прокоф.

Зеленов Матв. Прокоф.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Зеленов Матв. Прокоф.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Владимирская губерния, Суздальский уезд, г. Суздаль

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.