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Орешков Ефим Семенов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Орешков Ефим Семенов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Калужская губерния, Лихвинский уезд, Кулешовской

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