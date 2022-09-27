Дженко Виктор Климович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДженко Виктор Климович

Дженко Виктор Климович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Дженко Виктор Климович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Кременчугский уезд, Кобелякской, Шматки

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.