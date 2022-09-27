Козлов Платон Федот. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозлов Платон Федот.

Козлов Платон Федот.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Козлов Платон Федот.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Витебская губерния, Дриссенский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.