Полнин Абрам Григ. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолнин Абрам Григ.

Полнин Абрам Григ.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Полнин Абрам Григ.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Псковская губерния, Новоржевский уезд, д. Горы

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.