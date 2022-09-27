Лукашук Станислав Францевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛукашук Станислав Францевич

Лукашук Станислав Францевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Лукашук Станислав Францевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Гродненская губерния, Бельский уезд, Малышевская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.