Кочеров Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКочеров Иван Васильевич

Кочеров Иван Васильевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кочеров Иван Васильевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Архангельская губерния, Пинежский уезд, Афердевская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.