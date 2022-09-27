Добровольский Петр Прокофьев. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДобровольский Петр Прокофьев.

Добровольский Петр Прокофьев.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Добровольский Петр Прокофьев.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Орловская губерния, Мценский уезд, Михайловской.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.