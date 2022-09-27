Маслов Филипп Петр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаслов Филипп Петр.

Маслов Филипп Петр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Маслов Филипп Петр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Симбирская губерния, Симбирский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.