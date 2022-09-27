Ширшев Ег. Данил. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШиршев Ег. Данил.

Ширшев Ег. Данил.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ширшев Ег. Данил.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Калужская губерния, Медынский уезд, Богдановск. Уланово

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.