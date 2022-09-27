Ковалев Владимир Иосифов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКовалев Владимир Иосифов

Ковалев Владимир Иосифов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ковалев Владимир Иосифов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Воронежская губерния, Павловский уезд, Лосевская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.