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Вуль Абрам Як

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Вуль Абрам Як
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Одесский уезд, г. Одесса

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