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Запертов Мих. Серг.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Запертов Мих. Серг.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тамбовская губерния, Шацкий уезд, Борковской, с. Баркова

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