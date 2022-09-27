Грунт Емел. Андр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГрунт Емел. Андр.

Грунт Емел. Андр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Грунт Емел. Андр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Екатеринославская губерния, Екатеринославский уезд, с. Краснополье

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.